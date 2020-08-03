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Spor

Garry Rodrigues FIFA tarafından haklı bulundu

Suudi Arabistan takımı Al Ittihad ile arasında maaş sorunu olan Garry Rodrigues FIFA tarafından haklı bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 23:57:00 -
Garry Rodrigues FIFA tarafından haklı bulundu

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Rodrigues ile bonservisini elinde bulunduran Al Ittihad arasındaki maaş ödeme sorunu çözüme kavuştu. FIFA, Suudi Arabistan Kulübü'nü suçlu buldu.

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Garry Rodrigues, maaşlarını alamadığı gerekçesiyle bonservisini elinde bulunduran kulübü Al Ittihad'ı FIFA'ya şikayet etmişti.

Suudi Arabistan basınında çıkan habere göre; FIFA, söz konusu davayı çözüme kavuşturdu. FIFA; Al Ittihad'ın, Garry Rodrigues'e yasal faizi ile birlikte 516 bin euro ödemesine karar verdi. Ödemenin 45 gün içinde gerçekleştirilmemesi durumunda FIFA, Al Ittihad'a transfer yasağı getirecek.

Fenerbahçe'nin iki yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues'in sarı lacivertlilerle olan sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek.

Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezon 29 maça çıkan Rodrigues, takımına 4 gol 4 asistlik bir katkı sağladı.

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