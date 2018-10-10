Garry Rodrigues adım atıyor

Berkant Göktan, Okan Buruk’un son dönemi, Aydın Yılmaz ve son olarak Yasin Öztekin... Galatasaray’da son yıllarda 7 numarayı kim giyse performansı hep eleştirildi... Geçen sezon 24 numara giyen ve şampiyonlukta başrol oynayan Garry Rodrigues de, sezon başı 7 numarayı sırtına geçirdi... Rodrigues’in 7’yi seçmesi sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar “Eyvah” dedi. Aynı akıbete Rodrigues’in de uğrayacağından endişe ediliyordu. Ancak 27 yaşındaki futbolcu bir süreliğine bu endişeleri bertaraf etti. Özellikle Lokomotiv maçında attığı gol ve sergilediği oyunla gönülleri bir defa fethetti.

Dönüşte toplantı

Terim ikaz edecek

Kariyeri boyunca otoriter kişiliği ve disipliniyle bilinen Fatih Terim, şımaran oyunculara asla prim vermedi. Fatih Hoca, millî takımdan döndükten sonra Rodrigues'le özel görüşme yapıp kendine gelmesini ve kalitesini sahaya yansıtmasını isteyecek.