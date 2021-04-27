Garo Paylan'ın 'Ermeni soykırımı' skandalına tepki Ümit Özdağ'dan geldi: HDP'li Paylan'a CHP'li Çeviköz arka çıktı!

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HDP Diyarbakır Milletvekili, Türkiye Ermenisi Garo Paylan, 24 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, sözde 'Ermeni soykırımı'nın kabul edilmesi için kanun teklifi sunmuş ve twitter hesabından da skandal bir paylaşımda bulunmuştu: "106 yıl sonra, soykırımın mimarı Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz. Talat Paşa isimli okullarda çocuklarımızı okutuyoruz. Almanya’da bugün Hitler isimli caddeler olsaydı, Hitler isimli okullarda çocuklar okusaydı nasıl bir Almanya olacaksa, öyle bir Türkiye’de yaşıyoruz."

Paylan'a CHP'li Çeviköz arka çıktı!

HDP'li Paylan'a; ittifak ortakları, İP'li Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun veremediği tepki, İP'ten istifa eden Ümit Özdağ'dan geldi. Ermeni Garo Paylan'a sahip çıkansai Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında, 'Türkiye Azerbaycan'a cihatçı gönderiyor' ifadelerini kullanarak Ermenistan'dan yana saf tutan CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz oldu.

'Terbiyesiz tahrikçi adam'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ümit Özdağ, Ermeni Garo Paylan'a tepkisini, "Terbiyesiz tahrikçi adam. Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine. Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın." diyerek gösterdi.

CHP'li Çeviköz'den Garo Paylan'a destek: Tepkilerden sonra tweet'ini sildi!

Geçmişte olduğu gibi bugün de Ermenilerden yana saf tutan CHP'li Çeviköz ise şu paylaşımı yaptı: "Hiç yakışmadı Ümit Hoca... Kendinizce hangi gerekçeye göre olursa olsun, bir insana böyle bir tehditte bulunmak hiç yakışmadı..."