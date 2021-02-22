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Kadın - Aile Garnitürlü pilav tarifi | Garnitürlü pilav nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Garnitürlü pilav tarifi | Garnitürlü pilav nasıl yapılır?

Pilavlar, sulu yemeklerle bir arada olduğunda lezzetine doyum olmuyor. İçine giren ek malzemelerle garnitürlü pilavın lezzeti bir başka oluyor. Peki, garnitürlü pilav nasıl yapılır? Garnitürlü pilav tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-22 20:09:00 -
Garnitürlü pilav tarifi | Garnitürlü pilav nasıl yapılır?

Garnitürlü pilav tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

1 su bardağı baldo pirinç, 1,5 su bardağı su, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı garnitür, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 3-4 damla limon

Garnitürlü pilav nasıl yapılır?

Öncelikle pirinçlerin içerisinde varsa yabancı maddeleri ayıklayarak işe başlayın.

Daha sonra bir tel süzgecin üzerine koyun ve berrak bir su çıkana kadar çok fazla karıştırmadan durulamalısınız. Fazla suyunu ise süzdürebilirsiniz.

Bu esnada garnitürlerinizi de kavanozdan çıkarıp fazla suyundan arındırmaya başlayın.

Tereyağını pilav tenceresinin içerisine koyun. Tereyağı eridikten sonra üzerine yıkanmış, süzülmüş pirinçleri koyarak saydamlaşana kadar kavurmanız gerekir.

Üzerine su, tuz, limon suyu ekleyip iyice karıştırmalısınız. Kapağını da iyice kapattığınızı kontrol edin.

Suyunu çekmeye yakın garnitürü ekleyip kapağını tekrar kapatın. Birkaç dakika garnitürlerle birlikte suyunu tamamen çekene kadar pişirmeniz gerekir.

Ocaktan alıp 15-20 dakika kadar oda sıcaklığında kapağı kapalı bir şekilde dinlendirmelisiniz. Daha sonra demlenen pilavınızın kapağını alıp karabiber ekleyerek karıştırmaya devam edin. Artık yemeğiniz servise hazır. Afiyet olsun…

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