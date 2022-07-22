'Gardırop Fuat'ın oğlu şaşırttı! Bakın kim çıktı

Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden biri olan Ünal Gürel, Gardırop Fuat rolüyle nam salmıştı. Usta oyuncu Ünal Gürel, Sakar Şakir filminde Kemal Sunal ile oynadığı sahneleriyle hafızalara kazınmıştı.

"Yanıyorsun Fuat abi" repliği ile hafızalara kazınan usta oyuncu, sanat hayatına tiyatro ile başlamıştı.

Ünal Gürel, Türk sinemasının çok sayıda 'kötü' adamına sesini veren usta bir seslendirme sanatçısıydı.

Ünal Gürel, Kemal Sunal ile beraber rol aldığı komedi filmleriyle unutumazlar arasına girdi.

Usta isim Gardrop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Fatsalı Osman, Barut Osman ve Kerpeten Hüsü rolleriyle hafızalara kazındı.

Avanak Apti filminde Kemal Sunal'ın rol gereği Ünal Gürel'e yedirdiği kravat, Ekrem Gökkaya tarafından pestilden yapılmıştı. Ünal Gürel, Kibar Feyzo filminde de köye teftişe gelen Müdür Bey'i de seslendirmektedir.

Avanak Apti filminde yediği kravat pestilden yapılmış

Avanak Apti filminde Kemal Sunal'ın rol gereği Ünal Gürel'e yedirdiği kravat, Ekrem Gökkaya tarafından pestilden yapılmıştı. Ünal Gürel, Kibar Feyzo filminde de köye teftişe gelen Müdür Bey'i de seslendirmektedir.

Efsane ismin oğlu da tıpkı kendisi gibi bir oyuncu

Ünal Gürel'in 57 yaşındaki tiyatro oyuncusu oğlu Rüçhan Gürel, babasının adını verdiği bir tiyatro okulunda eğitmen olarak çalışıyor.

Usta oyuncunun oğlu Rüçhan Gürel'in babası Ünal Gürel ile benzerliği ise dikkat çekti.

Ünal Gürel hakkında

Ünal Gürel, 1935 yılında Adapazarı'nda doğdu. 1950'li yıllarda Ankara Devlet Konservatuarı (Hacettepe Üniversitesi) Şan Bölümüne girdi. Babasının ani ölümüyle öğrenimini yarıda bırakarak tekrar İstanbul'a döndü.

Bir süre Zonguldak Toprak Mahsülleri ofisinde, bir süre de İstanbul'da Darüleceze'de çalıştı. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'na oyuncu olmak üzere başvurdu. 1960-61 sezonunda Şehir Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı.

Şehir Tiyatrolarından emekli olduktan sonra, Gazanfer Özcan ve Altan Erbulak'ın tiyatrolarında çalıştı. En son sahneye çıktığı tiyatro ise Abdullah Şahin'in Nokta Tiyatrosu idi. Tiyatro ve sinema oyunculuğunun yanı sıra seslendirmeler de yaptı.