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Gardaşlık Festivali’nin ilki Sivas’ta

Sivas Valisi Salih Ayhan, 5-6 Ağustos tarihleri arasında Gardaşlık Festivali’nin ilkini Sivas’ta düzenleyeceklerini açıkladı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:57
Gardaşlık Festivali’nin ilki Sivas’ta

Sivas Valisi Salih Ayhan, 5-6 Ağustos tarihleri arasında Gardaşlık Festivali’nin ilkini Sivas’ta düzenleyeceklerini açıkladı.


Sivas Valisi Salih Ayhan, 2019 yılının Sivas Kongresi’nin 100. yılı olduğunu anımsatarak, "Bizler bu yılın ekonomik ve sosyal anlamda bereketli geçmesini istiyor ve gardaşlık hukukumuzu daha da sağlamlaştırmak açısından anlamlı olsun istiyoruz" dedi.


Daha önce Ağustos ayının 5’inde "Dünya Sivaslılar Günü" adı altında resmi olmayan bir kutlama yapıldığını hatırlatan Vali Ayhan, "Bunun geleneksel hale gelmesi ve resmiyet kazanması için 8’inci ayın 5’inde Sivas’ta Gardaşlık Festivali yapacağız. Bu festival ile Sivas’ta gardaşlık kültürünün oluşmasını sağlayan ve Selçuklu motifinin içerisindeki cesareti, fedakârlığı, cömertliği derç eden bu kardeşlik kültürünü, temel felsefesini oluşturan bu anlayışı 2 güne yayıp kutlamak istiyoruz" diye konuştu.


"Sivas Türkiye Cumhuriyeti’nin harcıdır, temelidir. Burası Cumhuriyet’in aklı olan şehirdir. Nasıl Selçuklular bizim kalbimiz, Osmanlılar vicdanımızsa Cumhuriyet de bizim aklımızdır" diyen Vali Ayhan, sözlerine şöyle sürdürdü:


"Bu akla vurgu yapmak, bunun etrafında kenetlenmek için kendini Sivaslı hisseden herkesi sanat dünyasından, iş dünyasına, spor dünyasından, edebiyat dünyasına herkesi mutlaka Sivas’a bekliyoruz. Sivaslıyım diyen herkesi sadece sanal dünyada değil, fiilen ve fiziken de bu sene Sivas’ta görmek istiyoruz. Hem turizm açısından Sivas’a ekonomik anlamda bir katkı sağlayacak, hem Sivaslılık vurgusu ortaya çıkacak, hem de ortak bir noktada buluşmuş olacağız."

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:57
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