GarantiPay ile uzaktan ödeme imkanı artık mağazalarda

İSTANBUL (AA) - Garanti Ödeme Sistemleri AŞ, müşterilerinin ayrıcalıklı alışveriş deneyimi yaşaması için mağazadan veya mağaza dışından, diledikleri her yerde ödeme yapabilmesini sağlayan yeni bir çözüm üretti.

Garanti Ödeme Sistemleri AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Garanti Ödeme Sistemleri AŞ müşterilerinin ayrıcalıklı alışveriş deneyimi yaşaması için mağazadan veya mağaza dışından, diledikleri her yerde ödeme yapabilmesini sağlayan yeni bir çözüm geliştirdi.

Garanti BBVA kredi kartı sahipleri, daha önce sadece sanal alışverişlerini tamamlamak için kullandıkları bir ödeme yöntemi olan GarantiPay’i artık mağazalarda veya mağaza dışında da uzaktan ve temassız alışveriş deneyimi için kolayca kullanabiliyor.

İlk etapta Beymen mağazalarında hayata geçen yeni uygulamayla, mağazada olan veya uzaktan ödeme yapmak isteyen müşterilerden sadece telefon numarası veya kimlik numarası alınarak, kasaya gitmelerine gerek kalmadan BonusFlaş’tan GarantiPay ile ödeme yapabilmeleri sağlanıyor.

Mağazada hizmet verdikleri müşterilerin sepetini oluşturan satış danışmanları, varsa kampanya ve indirimleri uygulayıp ödeme adımına geliyor.

Kimlik numarası veya cep telefon numarasını paylaşan müşteriler için GarantiPay işlemini başlatıyor. Müşteri cep telefonuna BonusFlaş'tan gelen bildirimi açarak, ödeme detaylarını görüntülüyor, dilediği Garanti BBVA kartını ve taksit opsiyonlarını kendisi görüp seçerek GarantiPay ile ödemesini hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer, Türkiye’de ödeme sistemleri alanında yeniliklerin öncüsü Garanti BBVA olarak, pandemi koşullarına da hızla adapte olurken müşterilerin hayatını kolaylaştıran teknolojik ürünleri de hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye’de bir ilk olan yeni hizmetimizle, pandemiyle birlikte hayatımızda önemi giderek artan temassız ödeme yöntemini bir adım öteye taşıyoruz. İlk etapta Beymen mağazalarında yapılacak alışverişlerde, GarantiPay ile mağaza veya mağaza dışındaki müşteriden temassız ödeme alırken hem güvenlikten ödün vermiyoruz hem de BonusFlaş üzerinden ödemenin hızlı ve kolay şekilde gerçekleşmesini sağlıyoruz. Bundan böyle Beymen satış danışmanları, müşterinin seçtiği ürünün ödemesini kasaya ya da mağazaya gitmesine gerek kalmadan alabilecek. Üstelik satın alan müşterilerimiz kart bilgisi paylaşmayacak, cep telefonuna gelen bildirim sonrası telefonundan bankacılık şifresini girerek BonusFlaş üzerinden ödemesini güvenle tamamlayacak. Dijitalleşmenin daha da önem kazandığı bu dönemde kredi kartlarını hızla dijitalleştiren Garanti BBVA, müşterileri için her zaman en güvenilir, hızlı ve kolay ödeme yöntemlerini geliştiriyor. Beymen ile başladığımız temassız ve uzaktan alışveriş deneyimini perakende sektörünün diğer markalarında da devreye almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”