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Aktüel Garanti BBVA Partners Meetup serisinin konuğu Rolf Strom-Olsen
Aktüel

Garanti BBVA Partners Meetup serisinin konuğu Rolf Strom-Olsen

Yeniakit Publisher
2020-11-20 11:12:09 -
Garanti BBVA Partners Meetup serisinin konuğu Rolf Strom-Olsen

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA Partners Meetup serisinin kasım ayı konuğu IE Business School’da çevrimiçi olarak "Yönetim üzerine eleştirel bakış açısı" isimli dersi veren IE Business School profesörlerinden Rolf Strom-Olsen oldu.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, stratejik olarak önceliklendirdiği ve sürdürülebilir bir şekilde kurguladığı girişimcilik programları ile uzun yıllardır Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini destekleyen Garanti BBVA’nın girişim hızlandırma programı olan Garanti BBVA Partners, bir süredir Meetup etkinlikleri düzenliyor. Girişimcilere farklı konu başlıklarıyla katkı sağlayan bu master class etkinliklerinde, katılımcıların bakış açılarını geliştirmesi ve global bağlamda faydalı bilgiler edinmelerinde etkili olması hedefleniyor.

Günümüz koşullarında bilgi paylaşımın etkisini artırmak amacıyla dijital ortama taşınan Meetup serisi, 18 Kasım’da "Bilgi Ekonomisi Çağında Girişimcilik ve Yönetici Düşünce Yapılarının Kesişmesi" oturumunu gerçekleştirdi. Kasım ayının konuğu, IE Business School’da çevrimiçi olarak "Yönetim üzerine eleştirel bakış açısı" isimli dersi veren IE Business School profesörlerinden Rolf Strom-Olsen oldu.

Aynı zamanda bir girişimci olan Rolf, 2000 yılında henüz akıllı telefonlar yokken, dönemin cep telefonlarına farklı uygulamalar geliştiren UR Mobile isimli girişimin liderliğini yapmış, kariyerine eğitim alanında devam etme kararını aldıktan sonra bu girişimini sonlandırmıştı. Strom-Olsen’in IE School’da çevrimiçi olarak verdiği ders, aynı zamanda Coursera üzerinden verilen tüm kurslar arasından seçilen ‘En iyi 100 kurs’ arasında yer almakta.


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