'GAP'ın başkenti'nde jeotermal enerjili sera atağı

GAP kapsamındaki yatırımların planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla hizmet veren, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), yürüttüğü çalışmalarla bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlıyor.

Verdiği desteklerle enerjiden sulamaya, tarımdan turizme bölgenin birçok alanda kalkınmasını sağlayan GAP BKİ, hazırladığı yeni projelerle yeni üretim ve istihdam alanları oluşturulmasına katkı sunuyor.

Bu kapsamda GAP BKİ'nin desteğiyle jeotermal enerji kullanılarak 500 dönüm alanda seracılığın yapıldığı Harran Ovası'ndaki Karaali bölgesinde açılacak yeni kuyularla 1000 dönüm seranın daha bölgeye kazandırılması için harekete geçildi.

"Bu seralarda dünyanın en iyi domatesini üretiyoruz"

GAP BKİ Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Nusret Mutlu, yürüttükleri GAP Mastır Planı'yla bölgeyi tarım ve tarıma dayalı gıda üssü haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Plan kapsamında yürütülen yatırımlarla 570 bin hektar alanın sulamaya açıldığını belirten Mutlu yakın gelecekte sulanan alanların 1 milyon hektarı aşacağını ifade etti.

Mutlu, bölgede birçok alanda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayarak bunlardan bir tanesinin bölgedeki jeotermal enerjinin tarım alanlarında kullanımı olduğunu dile getirdi.

Şanlıurfa'da Karaali bölgesinde jeotermal enerjinin miktarı, besleyeceği sera alanları, şu anda kullanılan seralardaki üretim miktarı gibi çeşitli tespitler yaptıklarını anlatan Mutlu, "Yaptığımız tespitlerde Şanlıurfa'da jeotermal seracılık potansiyelinin çok yüksek olduğunu gördük. Şu anda jeotermal kaynakla ısıtmasını yaptığımız sera miktarı 500 dönümü geçti. Bu seralarda dünyanın en iyi domatesini üretiyoruz ve bu ürünlerin büyük bölümünü ihraç ürünü olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Bu seralarda akıllı tarım uygulamalarının uygulandığını aktaran Mutlu, bu uygulamalar sayesinde üründeki kalitenin de artırıldığını vurguladı.

Karaali bölgesinde daha fazla sera kurulumu için harekete geçtiklerini belirten Mutlu şöyle devam etti:

"Son 2 yıldan bu yana yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda yeni projelerimizi geliştirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın onayıyla bu yıl bölgede hem yeni kuyular açacağız hem de reenjeksiyon kuyusu açacağız. Yeni 1000-1500 metre derinliğinde kuyular açarak, sıcak su ve sera kapasitesini artıracağız. Şu anda var olan 500 dönüm sera alanına yeni açılacak kuyularla 1000 dönüm daha kazandıracağımızı öngörüyoruz. Yaptığımız yatırımı burada 3-4 yılda geri kazanacağımızı biliyoruz. Gerek idaremizin gerekse Karacadağ Kalkınma Ajansımızın yaptırdığı fizibilite ve etüt çalışmalarında, Karaali bölgesinde 40 yeni kuyunun açılmasıyla 500 dönüme sıkışmış olan sera alanını daha geniş alanlara yayabileceğimizi, bu kuyuları açtığımız zaman, özel sektörü de bu işin içine katarsak yeni 1000 dönüm sera alanını bölgeye kazandırma şansımızın olduğunu görüyoruz."

"750 ila 1500 arasında kişi istihdam edilecek"

Mutlu, Karaali bölgesini bir sera kümelenmesi bölgesi olarak görmeyi arzu ettiklerini ifade etti.

Sera kümelenmesi sayesinde önemli miktarda istihdam da sağlanacağını vurgulayan Mutlu, "Kümelenme ve üretimle beraber paketleme, soğuk hava deposu süreçleri, işleme, değerlendirme, lojistik gibi tüm hizmet sektörlerini baz aldığımızda muazzam bir kümeyi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu üretim, katma değer ve nihayetinde istihdam demek. Yani 1000 dönümde modern jeotermal seralar yaptığımızda 750 ila 1500 arasında kişiyi direkt istihdam edeceğimizi öngörüyoruz. Diğer yan alanlarıyla daha fazla kişinin istihdam edileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

İlçelere erkenci seralar kurulacak

Mutlu, seracılık projeleri kapsamında kentin bazı ilçelerinde çeşitli kurumlarla işbirliği yaparak seralar kuracaklarını da dile getirdi.

İlçelere seraların kurulması için gerekli protokollerin ilgili kuruluşlarla imzalandığını anlatan Mutlu şöyle konuştu:

"Son 2 yılda erkenci dediğimiz sera yatırımlarına 11 milyon lira kaynak ayırdık. Bunun yaklaşık 5 milyonuyla Şanlıurfa özelinde Eyyübiye, Suruç ve Bozova gibi belli ilçelerimizde odaklandık. Buradaki amacımız ilçelerimizde modern ve ekonomik büyüklükte seralar kurmak. Örneğin Eyyübiye ilçemizde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve belediyemizle her biri birer dönümlük toplamda 20 dönümlük seralar yapacağız. Bu seralarla sadece işletme değil, aynı zamanda eğitim ve yayım şeklinde araştırma seraları da kuracağız. Burada uzmanlarımızla üreticiye, teknik elemanlara sera ve üretimle ilgili eğitimler vereceğiz. Bu eğitimlerden sonra beraber üretim yapma aşamasına geçeceğiz. Böylece ülkemizin, bölgemizin üretim, istihdam ve ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağız."