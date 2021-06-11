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Dünya Gannuşi'ye suikast tehdidi
Dünya

Gannuşi'ye suikast tehdidi

Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin Danışmanı Riyad eş-Şuaybi, Gannuşi'ye karşı bir suikast planının olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 10:09:00 - 2021-06-11 10:09:29
Gannuşi'ye suikast tehdidi

Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin Danışmanı Riyad eş-Şuaybi, Gannuşi'ye yönelik ciddi suikast tehdidi olduğuna yönelik güvenlik yetkililerinden bilgi aldıklarını söyledi.

AA muhabirine konuşan Şuaybi, İçişleri Bakanlığından yetkililerin bu akşam Gannuşi'nin Tunus Parlamentosundaki ofisine gelerek bilgi verdiğini belirtti.

"Meclis Başkanı'na yönelik ciddi suikast tehdidi var" diyen Şuaybi, yetkililerin, Gannuşi'ye koruma tedbirlerini güçlendireceklerini ilettiğini aktardı.

Danışman Şuaybi, sözlerine şöyle devam etti:

"Böyle bir suç planına dahil olabilecek veya bundan fayda sağlayabilecek tarafları bilmek istiyorsak, Tunus'taki demokratik geçişin sembollerinden biri olarak Gannuşi'nin siyasi ve ulusal önemini hatırlamalıyız. Bu demokratik geçişi hedefe koyanlar bugün Meclis Başkanı'na suikast düzenlemeyi de planlayanlardır."

Tunus İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Tunus'ta 13 Kasım 2019'dan bu yana Meclis Başkanlığı görevini yürüten Raşid el-Gannuşi, Habib Burgiba (1956-1987) ile devrik lider Zeynel Abidin bin Ali (1987-2011) dönemlerinde en belirgin muhalif şahsiyetlerden biri olarak öne çıkıyor.

Sürgünde geçirdiği 20 yılın ardından Gannuşi, Arap Baharı sürecinde 14 Ocak 2011'de Tunus'a geri dönmüştü.

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