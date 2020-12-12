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Aktüel Gannuşi'den Tunus halkına ulusal dayanışma çağrısı
Aktüel

Gannuşi'den Tunus halkına ulusal dayanışma çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 07:45:58 -
Gannuşi'den Tunus halkına ulusal dayanışma çağrısı

TUNUS (AA) - Tunus Parlamentosu Başkanı Raşid el-Gannuşi, ülkenin içinden geçtiği ekonomik ve sosyal krizle mücadele için ulusal dayanışma çağrısında bulundu.

Gannuşi, Hannibal televizyon kanalına Tunus'un yaşadığı sıkıntılara ilişkin konuları ele aldığı bir röportaj verdi.

"Asil milletlerin, başlarına bir musibet geldiğinde daha fazla çatışma değil daha fazla dayanışma içinde olması beklenir" diyen Gannuşi, köklü halkların kriz zamanlarında dayanışma içinde olduğunu Tunus halkının da köklü bir halk olduğunu söyledi.

Gannuşi, "dayanışma halinde olalım çünkü bir musibetle karşı karşıyayız" diyerek koronavirüs ve bunun ekonomik yansımalarına işaret etti.

Ülkede siyasi bir kriz olmadığının altını çizen Gannuşi, sorunun ekonomik ve toplumsal olduğu için toplumsal ve ekonomik bir diyalogun istendiğini vurguladı.

Gannuşi, ekonomik kriz sorununa karşı özellikle Libya ve Mağrib dünyası ile olmak üzere ülkenin uluslararası ilişkilerinin işlevsel hale getirilmesi ve kaynakların gerçek bir şekilde işler hale getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Parlamentonun iptali popülist bir çağrıdır" diyen Gannuşi, bugün Tunus'un sorununun Parlamento, Parlamento'daki sorununun da "Gannuşi" olduğunu kabul etmenin saflık olduğuna dikkati çekti.

Kendisiyle Cumhurbaşkanı Kays Said arasında anlaşmazlıklar olduğuna dair söylentileri yalanlayan Gannuşi, şunları söyledi:

"Bu kadar çekişme ve abartı yeter. Tunus'un en ileri derecede dayanışmaya ihtiyacı var. Bazı insanlar var sanki biz savaş tacirleriymişiz gibi sorun yaratıyorlar. İşte bunlar ancak savaş ortamlarında yaşayabiliyor."

Uzun süredir protestoların yaşanmadığı Tunus'ta yaklaşık 3 haftadır, istihdam ve ekonomik durumların iyileştirilmesi talebiyle gösteriler düzenleniyor.

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