Ganajlı pasta tarifi | Ganajlı pasta nasıl yapılır?

Ganajlı pasta tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

Keki için; 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 3/4 su bardağı un

Keki ıslatmak için; 1 su bardağı süt

Kreması için; 2 paket krem şanti, 1,5 su bardağı soğuk süt, 3 yemek kaşığı sürülebilir çikolata, 3 yemek kaşığı labne peyniri

Ganajı için; 1 paket sıvı krema, 120 gram bitter çikolata

Ganajlı pasta nasıl yapılır?

Bir karıştırma kabının içine yumurta ve toz şekeri koyduktan sonra beyazlaşıp krema kıvamına gelene kadar çırpmanız gerekir.

Süt, kakao, sıvı yağ, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip çırpmaya devam etmelisiniz.

Ardından unu ekleyip biraz daha çırptıktan sonra sıvı yağ ile yağladığınız bir borcama karışımı boşaltmanız gerekir. 180 derecede ısıtılmış fırında 25-30 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır.

Kremasını hazırlamak için bir karıştırma kabının içerisinde krem şanti ile sütü koyulaşana kadar çırpınız.

Labne peyniri ve sürülebilir çikolatayı ekleyip çırpmaya devam etmelisiniz. Ardından buzdolabında beklemeye alabilirsiniz.

Keki fırından çıkardıktan sonra soğumasını bekleyip süt ile ıslatmayı unutmayın.

Kek sütü içine iyice çekmesine dikkat edin. Buzdolabından çıkardığınız kremanı üzerine sürüp güzelce yayabilirsiniz. Bu şekilde bir gece buzdolabında bekletmelisiniz.

Ganajı hazırlamak için derince bir tavaya kremayı koyup, kaynama noktasına gelene kadar ısıtmanız gerekir. Ardından kremayı ocaktan alıp, içine ufaladığınız bitter çikolatayı ekleyip çikolatalar eriyene kadar karıştırınız. Daha sonra ganajı soğumaya bırakabilirsiniz.

1 gece buzdolabında beklettiğiniz pastayı çıkarıp ganajı üzerine dökebilirsiniz.

Bu şekilde buzdolabında birkaç saat daha beklettikten sonra artık pastanızı dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz, afiyet olsun.