Gana'da minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 13 ölü!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Gana'nın Greater Accra vilayetinde iki yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Greater Accra vilayetine bağlı Sege-Ada kara yolunda iki yolcu minibüsü çarpıştı.
Kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.
Bölge yetkilileri, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, kazaya aşırı hızın neden olduğunu belirtti.