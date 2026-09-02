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Dünya Gana'da minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 13 ölü!
Dünya

Gana'da minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 13 ölü!

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Gana'da minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 13 ölü!

Gana'nın Greater Accra vilayetinde iki yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Greater Accra vilayetine bağlı Sege-Ada kara yolunda iki yolcu minibüsü çarpıştı.

Kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.

Bölge yetkilileri, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, kazaya aşırı hızın neden olduğunu belirtti.

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