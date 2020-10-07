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Aktüel Gana'da Kovid-19'la mücadele için 3 bin 456 sağlıkçı istihdam edilecek
Aktüel

Gana'da Kovid-19'la mücadele için 3 bin 456 sağlıkçı istihdam edilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-07 17:50:01 -
Gana'da Kovid-19'la mücadele için 3 bin 456 sağlıkçı istihdam edilecek

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 3 bin 456 sağlık personeli istihdam edilecek.

Gana Müttefik Sağlık Meslek Konseyi Başkanı Dr. Samuel Yaw Opoku, yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında, Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo'nun onayıyla 3 bin 456 sağlık personelinin daha istihdam edileceğini belirtti.

Salgın sürecinde ülkede en çok sağlık personeline ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Opoku, "Hükümet bu zor zamanlarda daha çok sağlıkçılara önem veriyor. Zaten Kovid-19'la mücadele için daha önce 8 binden fazla sağlık personeli istihdam edildi. Şimdi de 3 bin 456 kişi işe alınacak." ifadelerini kullandı.

Opoku, işe alınacak sağlık çalışanları arasında hemşire ve hemşire asistanı da bulunacağını söyledi.

Ülkede daha önce salgınla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının maaşlarına zam yapılmıştı.

Gana'da şimdiye kadar 46 bin 829 Kovid-19 vakası görülürken, 303 kişi hayatını kaybetti.




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