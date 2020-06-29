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Gana'da Kovid-19 vakası sayısı 16 bin 742'ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-06-29 01:57:50 -
Gana'da Kovid-19 vakası sayısı 16 bin 742'ye yükseldi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 16 bin 742'ye çıktı.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının son 24 saatte 311 artarak 16 bin 742'ye yükseldiği belirtildi.

Son 24 saatte 9 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 112'ye ulaştığı, iyileşen hasta sayısının da 12 bin 720'ye çıktığı kaydedildi.

Gana'da başkent Akra 9 bin 326, Ashanti 3 bin 398, Western 1431 ve Central 936 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 385 bini aşarken 9 bin 695 kişi hayatını kaybetti.

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