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Aktüel

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 20:19:47 -
Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bini aştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 binin üzerine çıktı.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 185 bin Kovid-19 testi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 283 artarak 9 bin 168'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam can kaybının 42'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 3 bin 457'ye yükseldiği ifade edildi.

Gana'da vaka sayısının en fazla olduğu bölgeler, başkent Akra, Ashanti, Western ve Central oldu.

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