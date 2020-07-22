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Aktüel

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 29 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-07-22 17:04:50 -
Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 29 bine yaklaştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 28 bin 989'a yükseldi.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede 353 bin 752 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 559 artarak 28 bin 989'a ulaştığı belirtildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 153 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 25 bin 331 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı da aktarıldı.

Gana'da başkent Akra 15 bin 519, Ashanti 6 bin 264, Western 2 bin 310 ve Central 1236 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 755 bin aştı, 15 bin 807 kişi hayatını kaybetti.

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