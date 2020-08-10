Gana'da koronavirüs vaka sayısı 41 bini geçti

Gana Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 413 bin 835 koronavirüs testinin yapıldığı belirtildi.

Verilen bilgiye göre, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 470 artarak 42 bin 3'e yükseldiği belirtiliyor.

Ülkedeki toplam can kaybının 215'e çıktığı belirtilirken, iyileşenlerin sayısının ise 38 bin 330'a ulaştığı söylendi. Ülkenin başkenti Akra 20 bin 491, Ashanti 10 bin 251, Western 2 bin 801, Eastern 1923 ve Central 1721 ile en fazla vaka görülen bölgeler olarak kaydedildi.