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Dünya Gana'da kaza! Çok sayıda ölü var
Dünya

Gana'da kaza! Çok sayıda ölü var

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Ashanti bölgesinde, minibüsle kamyonun çarpışması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 00:56:00 -
Gana'da kaza! Çok sayıda ölü var

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Ashanti bölgesinde, minibüsle kamyonun çarpışması sonucu 17 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

Gana Polis Motorlu Trafik ve Ulaştırma Departmanı Ashanti Bölge Komutanı Emmanuel Adu Boahene, yaptığı açıklamada, Ashanti bölgesinin Kumasi-Daboya kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan kamyonun, karşı yönden gelen minibüsle çarpıştığını belirtti.

Boahene, kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını kaydetti.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Boahene, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

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