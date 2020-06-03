  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gana'da akaryakıt yüklü tanker ile minibüs çarpıştı: 12 ölü

Yeniakit Publisher
2020-06-03 02:05:42 -
Gana'da akaryakıt yüklü tanker ile minibüs çarpıştı: 12 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da, akaryakıt yüklü tanker ile minibüsün çarpışmasının ardından çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin Agona bölgesindeki Swedru-Winneba kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tanker minibüse çarpıştı ve ardından alev aldı.

Yangında tankerin sürücüsü ile minibüste bulunan 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Kazanın tanker sürücüsünün aşırı hız yapmasından kaynaklandığını tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı