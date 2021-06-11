  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyonist İsrail o provokatif yürüyüşe izin verdi
1 saatlik dolu yağışı, tarım arazilerini vurdu! Büyük zarar var
Ordu'da geziden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı
Gana'da 5 milyon fidan dikildi
Dünya Gana'da 5 milyon fidan dikildi
Dünya

Gana'da 5 milyon fidan dikildi

Gana'da, ormanlık alanların yok olması tehdidine karşı başlatılan "Yeşil Alan" kampanyası kapsamında bir günde ülkenin farklı bölgelerinde 5 milyon fidan toprakla buluşturuldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 23:14:00 -
Gana'da 5 milyon fidan dikildi

Gana Devlet Başkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo'nun devlet başkanlığı konutunda Moringa ağacı dikmesinin ardından ülkenin 16 bölgesinde 5 milyon fidan dikildi.

Akufo-Addo, yaptığı açıklamada, ülkenin kaybolan orman örtüsünü yeniden kazanmak gerektiğini vurguladı.

Ülkenin orman kaynaklarını yeniden eski haline döndürmeyi amaçladıklarını kaydeden Akufo-Addo, "Bunu yapmak için yarın veya yarından sonraki bir gün değil, şimdi harekete geçmeliyiz." dedi.

Akufo-Addo, bugünkü etkinliğin tek seferlik olmayacağının, her yıl ülke çapında fidan dikileceğinin altını çizdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay