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Gana medyası: Kahraman Ayew!

Beşiktaş’a karşı attığı golle beraberliği sağlayan Ayew, ülkesi Gana’da da alkışlandı.

25 Eylül 2018 Salı 14:14
Gana medyası: Kahraman Ayew!


Sezonun ilk derbisinde Beşiktaş maçında attığı golle ön plana çıkan ve 1-1’lik beraberliği sağlayan Andre Ayew, ülkesi Gana’da geniş yer buldu. Tecrübeli futbolcunun attığı gol ülke basınında ses getirdi.
 
Beşiktaş derbisinin ardından Ayew öne çıkarılarak, övgülerde bulunuldu. Ghanasoccer.net sitesinde “Ayew, bir puanı kazandırarak Fenerbahçe’yi sevindirdi” başlığını kullandı. Sitede ayrıca golün görüntüsü ve Ayew’in fotoğrafları da yer aldı.
 
Pulse.com sitesinde de, “Ayew’in golü Fenerbahçe’yi kurtardı” başlığı dikkat çekti. Footballghana sitesinde ise, “Ayew attığı golden dolayı mutlu” ve “Ayew yeniden golünü attı, Beşiktaş karşısında beraberliği kurtardı” ifadeleri yazıldı. Ayrıca golün video görüntüleri de tüm sitelerde yer buldu.  (Milliyet)

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 14:14
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