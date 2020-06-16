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Aktüel

Gana Devlet Bakanı Saddique Boniface, Türkiye Maarif Vakfı Okulu'nu ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-06-16 21:51:06 -
Gana Devlet Bakanı Saddique Boniface, Türkiye Maarif Vakfı Okulu'nu ziyaret etti

ABUJA (AA) - Gana Cumhurbaşkanı Yardımcılığında Devlet Bakanı Abu-Bakar Saddique Boniface, Gana'nın başkenti Akra'da faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Kreş ve Anaokulu'nu ziyaret etti.

Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Özlem Gülsün Ergün, ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ganalı Bakan Boniface, yeni tip koronavarüs (Kovid-19) salgını sonrası TMV okulunda başlatılan uzaktan eğitim sistemini gözlemledi." dedi.

Akra Büyükelçiliğinin daveti üzerine ziyaretin gerçekleştiğini dile getiren Ergün, "Bakan Boniface, TMV tarafından sağlanacak benzer eğitim imkanlarının ülkenin diğer şehirlerine de yayılması temennisini dile getirdi." ifadesini kullandı.

Ergün, TMV okulunun Eylül 2019'da Akra'da faaliyete geçtiğini anlatarak, ziyaret vesilesiyle Ganalı yetkililere, okulda uygulanan müfredatın tanıtımının yapıldığı ve ileriki dönemlerde atılması öngörülen adımlarla ilgili bilgi verildiğini söyledi.

Devlet Bakanı Boniface'nin ziyareti vesilesiyle TMV Gana Temsilcisi Feridun Elgün de vakfın küresel vizyonu, Afrika ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) bölgesindeki faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

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