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Gana basını duyurdu! Beşiktaş yıldız futbolcuyla anlaştı

Gana basını yeni sezon hazırlıklarını Slovakya kampıyla sürdüren Beşiktaş'ın Swansea City'de forma giyen Andre Ayew'le el sıkıştığını açıkladı.

08 Temmuz 2018 Pazar 15:30
Gana basını duyurdu! Beşiktaş yıldız futbolcuyla anlaştı

Transferde şu ana kadar sessiz kalan ve forvet konusunda çalışmalar yapan Beşiktaş'ta flaş bir isimle sona doğru gelindi. Swansea City'de forma giyen Andre Ayew'in siyah-beyazlı formaya yakın olduğu aktarıldı. Gana basınında çıkan özel haberde, Ayew'e yakın bir kaynağa dayandırılarak bir derleme yapıldı.

PRENSİPTE ANLAŞTILAR

Buna göre de Ayew'in menajerlerinin Beşiktaş ile prensipte anlaştığı kaydedildi. Gelecek günlerde Ayew'in İstanbul'a geleceği ve imzayı atacağı da eklendi. 28 yaşındaki futbolcunun 1 yıllık kiralık olarak Beşiktaş'ta oynayacağı, opsiyon detaylarının henüz netleşmediği aktarıldı.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 15:30
  1. İstanbul
  2. Andre Ayew
  3. Beşiktaş
  4. Gana basını
  5. swensea city

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