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Gamze Özçelik'ten 'tesettür' sürprizi!

Oyuncu Gamze Özçelik, Hempa Çocuk Derneği'nin düzenlediği ödül törenine katıldı ve törende 'Öncü Sivil Toplum Kuruluşu' ödülünü aldı. Tesettüre giren Gamze Özçelik ilk kez görüntülendi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 19:29
Gamze Özçelik'ten 'tesettür' sürprizi!

Uzun süredir tesettür isteğini dile getiren 36 yaşındaki oyuncu Gamze Özçelik ilk kez tesettürle görüntülendi.

Hempa Çocuk Derneği'nce, 'Türkiye Çocuk Hakları ve Duyarlılık Ödülleri' töreninde çocuk hakları konusunda duyarlı haberlere imza atan medya ve STK temsilcilerine çeşitli ödüller takdim edildi.

Hempa Çocuk Derneği Başkanı İbrahim Enes Duruay, dünyanın dört bir yanında çocuklara daha güzel bir gelecek sunmak için duyarlılık gösteren medya mensupları ve kurumlara teşekkür etmek için ödül törenini düzenlediklerini söyledi.

İlk defa tesettürle görüntülendi

Törende 'Öncü Sivil Toplum Kuruluşu' ödülünü Umuda Koşanlar Derneği adına oyuncu Gamze Özçelik aldı. Özçelik, ilk defa tesettürle görüntülendi.

"Dua edin canlar, çok istiyorum" 

Oyuncu 23 Nisan 2017 tarihinde Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafta "Alemlerin nuru, yolumuzun güneşi Efendimiz, Ya ResulAllah. Sevdan sevdamız, yolun yolumuzdur. Rabbim yolumuzu kolaylaştırsın, ayaklarımızı sabit kılsın. Miraç Kandilimiz hayırlara vesile olsun. Dua edin canlar. Çok istiyorum. Ucunda rızaya bir adım daha yaklaşmak var" ifadelerini kullanmıştı.

"Bunu inşallah başarabilirim"

Özçelik daha önce, "Uzun süredir namaz kılıyorum. İman etmiş biri olarak kapanmak farz, Allah'ın emri. Kapanmam gerektiğini biliyorum, bunu inşallah başarabilirim" ifadelerini de kullanmıştı.

 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 19:29
  1. Umuda Koşanlar Derneği
  2. Gamze Özçelik
  3. Hempa Çocuk Derneği
  4. Türkiye Çocuk Hakları ve Duyarlılık Ödülleri
  5. İbrahim Enes Duruay

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