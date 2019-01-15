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Gamze Özçelik'ten oyuncu bozuntusuna ders niteliğinde cevap

Yardım faaliyetleriyle tanınan Gamze Özçelik, kendisini "Afrika'yı bırakıp Türkiye ile ilgilensin" ifadesiyle hedef alan sözde oyuncu Selda Alkor'a ders niteliğinde cevap verdi.

15 Ocak 2019 Salı 23:03
Gamze Özçelik'ten oyuncu bozuntusuna ders niteliğinde cevap

Son dönemlerde tesettüre giren ve dernek kurup yardım faaliyetlerini artıran oyuncu Gamze Özçelik'e, Selda Alkor hadsiz eleştirilerde bulundu. Özçelik ise sosyal medya hesabından yapılan çirkin eleştiriye usulünce yanıt verdi.

Kanal D'de yayınlanan bir programına konuk olan Selda Alkor, Afrika'da su kuyuları açan, Suriyeli mültecileri ziyaret edip hediyeler ve yardımlar yapan oyuncu Gamze Özçelik'i hedef alan çirkin eleştirilerde bulundu.

Oturduğu yerden eleştiri yapma hakkını kendinde bulan sözde sanatçılar kervanına katılan Alkor, insanlara umut olan Özçelik hakkında "Afrika'yı bırakıp Türkiye ile ilgilensin" şeklinde konuştu.

Yaptığı bu yersiz açıklamanın karşılığını sosyal medya kullanıcıları verdi. Birçok kullanıcı Alkor'un oturduğu yerden yaptığı eleştiriye işte bu tepkileri verdi.

Daha sonra tesettürlü oyuncu Özçelik, ise sosyal medya hesabından yapılan yardımların, bağışların ve açılan kuyuların nasıl yapıldığını ayrıca ülke içerisindeki faaliyetleri de "Toplu cevap olsun ümidiyle" başlığıyla açıkladı.

İşte o paylaşım;

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 23:03
  1. Selda Alkor
  2. Afrika
  3. Gamze Özçelik

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