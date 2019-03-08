Gamze Gürdal, hayalini gerçekleştirmek istiyor





ANKARA (AA) - ÖMER OLCAY - Milli sporcu Gamze Gürdal, ilk kez katılacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda para-tekvando dalında şampiyon olmak istiyor.

Doğuştan sol kolu bulunmayan 24 yaşındaki Gürdal, ailesinin de desteğiyle 2014 yılında başladığı para-tekvando ile üç kıtada kazandığı altın madalyalarla zirveye çıkmayı başardı.

Kariyerinde üç kez Türkiye, iki kez Afrika, birer kez de Asya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Gürdal, son olarak geçtiğimiz ay içerisinde, Mısır'daki Afrika Para-Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanınca 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmayı garantiledi.

Gürdal, Tokyo'dan kendi dalında ülkesine ilk olimpiyat altın madalyasını getirerek, hayalini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.





- Kendine güveni arttı





Para-tekvando sayesinde hayatı değişen Gamze Gürdal, AA muhabirine, spora başlamasının ardından kendine olan güveninin arttığını, hayata tutunduğunu söyledi.

Çevresindekilerin, "Bir elin var, onu da sporla riske atma" uyarılarına kulak tıkadığını belirten Gürdal, elde ettiği şampiyonluklarla bu fikri değiştirdiğini bildirdi.

Rakiplerinin karşısına sadece madalya için değil, İstiklal Marşı'nı okutmak için çıktığını ifade eden Gürdal, "Ülkeniz hakkında hiçbir fikir sahibi olmayan insanların, İstiklal Marşı'mızı dinliyor olması ve saygı duruşunda bulunmaları çok güzel. Bana yardımcı olan insanlara ve ülkeme karşı teşekkürü salondakilere milli marşımızı okutarak yaptığımı düşünüyorum." diye konuştu.





- "Olimpiyat şampiyonu olmayı çok istiyorum"





Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü sporcusu olduğunu hatırlatan Gamze Gürdal, olimpiyat üçüncülüğü bulunan antrenörü Hamide Bıçkın Çetiner'i kendisine örnek aldığını dile getirdi.

Gürdal, "Olimpiyat şampiyonu olmayı çok istiyorum. Ülkemizde olimpiyat altın madalyasına sahip kadın tekvandocu yok. Bu altın madalyayı ben getirmek istiyorum." şeklinde görüşlerini aktardı.





- "Hayal etmek yetmiyor"





Engelli bireylerin hayata küsmemeleri ve kendilerine inanmaları gerektiğini vurgulayan Gürdal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce kendimiz engelli olmadığımıza inanmalıyız ki insanlar da bizi o şekilde kabul etsin. Yani 'Ben engelliyim' dediğiniz sürece insanlar size o gözle bakacaklardır. Daha çok aşağıya çekmeye çalışacaklardır. Ama siz onların karşısında dik durmalısınız. Bir şeyleri hayal etmek yetmiyor. Hayatın her alanında hayalleri hedefe çevirdiğiniz zaman başarılı oluyorsunuz. Bu yüzden sadece hedef koysunlar ve kendilerine güvensinler. Her alanda kimsenin kimseden bir üstünlüğü yok."





- "Kadın her alanda olmalı"





Zihinsel engelliler öğretmeni olarak Ankara'da bir okula atandığını ve yakın zamanda göreve başlayacağını aktaran Gamze Gürdal, şunları kaydetti:

"Toplum olarak biz kadınlar belki bazı şeylerde bastırılıyoruz. Örneğin, 'Sen kadınsın, doğurmalısın, anne olmalısın, çalışmamalısın.' diye bir algı var. Ya da 'Sen kadınsın, erkek sporuyla ne işin var.' diye bir anlayış var. Kadının elde ettiği başarı küçümseniyor. Kadın, iş hayatı ve spor gibi her alanda olmalıdır."

Antrenör Hamide Bıçkın Çetiner ise Gamze Gürdal'ın başarılı bir sporcu olduğunu belirterek, "Gamze'yi tanıdıktan sonra bir kadının ne kadar güçlü, ne kadar hırslı olduğunu şahsen öğrendim. Başarılı olacağına inanıyorum." diye konuştu.