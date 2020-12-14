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Gündem Gamalı haç çizdiler! Hollanda’da camiye İslamofobik saldırı
Gündem

Gamalı haç çizdiler! Hollanda’da camiye İslamofobik saldırı

Hollanda Diyanet Vakfı’na (HDV) bağlı Ulu Camii’ne İslamofobik saldırıda bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 20:16:00 -
Gamalı haç çizdiler! Hollanda’da camiye İslamofobik saldırı

Ulu Cami Vakıf’dan yapılan açıklamada, Utrecht kentindeki caminin giriş kapısı ve duvarına Müslümanlara hakaret içeren yazı yazıldığı ve gamalı haç çizildiği belirtildi. Açıklamada, nefret dolu sözlerin toplum içerisinde korku ve endişe oluşturduğu, buna rağmen bu tür saldırıların kendilerini yapılan hizmetlerden, birlik ve beraberlikten alıkoymayacağı ifade edildi. Aynı bölgede, aynı gece iki sinagoga da benzer saldırıda bulunulduğu ve her türlü şiddetin karşısında oldukları kaydedildi. Yerel basında çıkan haberlerde ise polisin 44 yaşında bir şüpheliyi gözaltına aldığı ancak 3 saldırıyı da gerçekleştiren kişinin aynı kişi olup olmadığının henüz belli olmadığı aktarıldı.

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