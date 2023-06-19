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Spor Galler'i devirdik! İşte Milli takım bu: Liderlik koltuğuna yerleştik...
Spor

Galler'i devirdik! İşte Milli takım bu: Liderlik koltuğuna yerleştik...

Yeniakit Publisher
2023-06-19 23:45:00 -
Galler'i devirdik! İşte Milli takım bu: Liderlik koltuğuna yerleştik...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu’nun 4. haftasında Türkiye Samsun’da ağırladığı Galler’i 2-0 yenerek liderlik koltuğuna yerleşti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu’nun 4. haftasında Türkiye Samsun’da ağırladığı Galler’i 2-0 yenerek liderlik koltuğuna yerleşti.

10. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Merih’in pasında Zeki, ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun yerden ortasında Mepham’ın ayağına çarpan top, ağlara gitti. VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Fabio Maresca, golü iptal ederek ofsayt kararı verdi.

40. dakikada Galler, 10 kişi kaldı. Türkiye’nin atağında Ferdi Kadıoğlu’na müdahale eden Morrell’e kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45+1. dakikada Türkiye, Cengiz Ünder ile gole yaklaştı. Zeki Çelik’in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Cengiz Ünder’in sert vurdu. Topu kaleci Ward, iki hamlede kontrol etti.

İlk yarı golsüz geçildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

49. dakikada ceza yayı dışından serbest vuruşun başına geçen Wilson’un vuruşun Mert güçlükle çeldi. Dönen topta James’in vuruşunu yine Mert kurtardı.

63. dakikada Ferdi’nin ceza sahasına ortasında Ramsey’in elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu’nun şutunu kaleci Ward kurtardı. 69. dakikada Umut’un golü elle müdahale sonrası VAR uyarısıyla iptal edildi.

72. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın sert ortasına iyi yükselen Umut Nayir kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0

80. dakikada Arda Güler’in enfes golü farkı ikiye çıkardı: 2-0

90. dakikada kornerden gelen topta Cabango’nun kafa vuruşunda savunmamız tehlikeyi önledi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve A Milli Takımımız, Galler’i 2-0 yenerek liderlik koltuğuna iyiden iyiye yerleşti.

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