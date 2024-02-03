Galler’de Roma dönemine ait dev keşif: Gümüş ‘Tuvalet kaşığı’ keşfedildi! Artık her detay düşünülüyor! Şok sözler

Galler’de keşfedilen Roma dönemine ait gümüş “tuvalet kaşığı”, uzmanlar tarafından “sıradışı” olarak nitelendiriliyor.

Valentinas Avdejevas isimli bir kişi, söz konusu keşfi 2020 yılında Galler’deki bir ilçe olan Vale of Glamorgan’da yaptı. Eseri yerel bir otorite olan Galler Taşınabilir Antikalar Programı’na teslim etti.

Yapılan açıklamaya göre alet şu anda Amgueddfa Cymru – Galler Müzesi’nin elinde bulunuyor.

Dar gümüş kaşık (Roma ligulası olarak da bilinir), ince, kavisli bir sapa tutturulmuş sığ, dairesel bir hazne içeriyor ve uzun boyunlu şişelerden kozmetik ve parfüm çıkarmak için kullanılıyordu.

Kaşık, daha ucuz bir bakır alaşımı yerine gümüşten yapıldığı için araştırmacılar, gümüşün antimikrobiyal özelliklere sahip olması nedeniyle tıbbi prosedürler sırasında tentür çıkarmak için kullanıldığını düşünüyorlar.



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Antik Mısır’dan bir şahini tasvir eden fildişi örnek de dahil olmak üzere benzer tuvalet kaşıkları dünya çapında farklı bölgelerde bulundu ve Roma dönemlerindeki insanların günlük yaşamlarına dair fikir veriyor.

Araştırmacılar bu Orta Çağ kaşığını, Tunç Çağı’ndan kalma kılıç, baltalar ve Orta Çağ sonrası gümüş yaldızlı yüzük de dahil olmak üzere ülkenin dört bir yanından gelen diğer birçok buluntuyla birlikte önemli eserler olarak tanımlıyor.



Galler Müzesi’nin tarihöncesi bölümünün baş küratörü Adam Gwilt, “Bu bulgular, biri kuzeybatı Fransa’da yapılmış, dekoratif yivli bir bıçak ucu parçası olan iki kılıçtan parçalar içerdiği için sıra dışı” diyor.

“Dolayısıyla bu küçük kılıç parçası, Pendoylan Topluluğu’nda yaşayan insanları yaklaşık 3.000 yıl önce kuzeybatı Fransa’da yaşayanlarla bağlayan çok daha geniş bir hikayenin önemli bir parçasını oluşturuyor.”