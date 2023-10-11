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Dünya Gallant, Gazze'ye taarruz emri verdi
Dünya

Gallant, Gazze'ye taarruz emri verdi

Yeniakit Publisher
2023-10-11 00:35:00 -
Gallant, Gazze'ye taarruz emri verdi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze sınırındaki birliklere, tüm kısıtlamaları kaldırdıklarını ve tam taarruza geçtiklerini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze sınırındaki birliklere, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım, bölgenin kontrolünü yeniden ele geçirdik ve tam taarruza geçiyoruz" dedi.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar sürerken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze sınırındaki birliklere, taarruz emri verdi. Gallant, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım, bölgenin kontrolünü yeniden ele geçirdik ve tam taarruza geçiyoruz" ifadelerini kullanarak, "Burada gerçeği değiştirme yeteneğine sahip olacaksın. Hamas, Gazze'de bir değişiklik istedi, düşündüğünden 180 derece değişecek" dedi.

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