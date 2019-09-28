Galip İlhaner: HDP/PKK’ya karşı Avrupa'da büyük bir isyan başlayacak

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Stratejist Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, Diyarbakır’da devam eden oturma eylemine ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuştu.

“PKK/HDP’ye karşı büyük bir isyan hareketi başladı”

Anaların büyük bir cesaretle eylemlerini sürdürdüğünü belirten Stratejist Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, “HDP yöneticileri toplantı üstüne toplantı yapıyorlar. PKK eylemlerin biran önce bitirilmesini istiyor. Bölgedeki çok sayıda il ve ilçede halk özellikle de kadınlar HDP binalarına gidip çocuklarını istiyorlar. Kürtler, PKK ve HDP’ye karşı büyük bir isyan hareketi başlattılar.” dedi.

“PKK’ya hesap sormaya hazırlanıyorlar”

Anaların eylemi karşısında HDP’nin cesaret edip meydana çıkamadığını söyleyen Galip İlhaner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zaman ilerledikçe oturma eylemine katılan anaların sayıları daha da artacak. PKK içinde faili meçhule giden çocukların aileleri de PKK’ya hesap sormaya hazırlanıyor. Çocuğunu PKK’ya gönüllü olarak gönderen tek bir aile bile yoktur. Özellikle kızları PKK’da olan aileler uyandıkları için eylemlere katılmıyorlar. Böyle çok sayıda aile var. Bunları cesaretlendirerek eyleme katılmalarını sağlamak lazım.”

“Avrupa’da eylemler başlayacak”

Doğu’dan ve Batı’dan ailelerin eylemine büyük bir desteğin olduğunu ve bu desteğin oldukça önemli olduğunu vurgulayan İlhaner, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu eylemler 81 ilde ve Avrupa başkentlerine yayılmalı. Avrupa’da eylem yapmak isteyen aileler var ama korkudan cesaret edemiyorlar. PKK’nın Kürtlere maliyeti; binlerce Kürt çocuğu boşu boşuna öldü. Binlercesi mağaralarda ve zindanlarda çürüyor. PKK, Kürtlerin başına gelen tarihin en büyük felaketidir. PKK, çözüm süreci gibi altın bir fırsatı heba ederek, binlerce insanın ölümüne sebep olmuştur. Ayrıca HDP, PKK silahının oluşturduğu fiili bir durumdur ve Kürtlerin değil, PKK'nın partisidir.”