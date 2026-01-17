Gale Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı ve Kullanımı Nedir?

Anadolu coğrafyasında özellikle yerel dilde sıklıkla karşılaşılan kelimelerden biri olan "gale", günlük konuşma dilinde genellikle bir kişiyi nitelemek için kullanılır. Bu kelime, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde ve halk arasındaki yaygın kullanımında birden fazla temel anlama sahiptir. Gale kelimesinin en bilinen sözlük anlamı, kaba saba davranışlar sergileyen, görgü ve incelikten yoksun olan kişileri tanımlamak için kullanılmasıdır.

Gale kelimesi, kaba ve görgüsüz anlamına geldiğinde, yerine kullanılabilecek eş anlamlı kelimeler arasında "nobran", "galiz", "sakil" ve "çiğ" gibi ifadeler yer alır. Bu anlamıyla "gale", bir kişinin hem sözlerinin hem de hareketlerinin rahatsız edici ve ölçüsüz olduğunu belirtir.

Gale Kelimesinin Mecazi ve Yöresel Anlamları

Gale kelimesinin bir diğer yaygın anlamı ise hayvancılıkla ilgilidir. Anadolu'nun bazı yörelerinde "gale" kelimesi, doğrudan "manda yavrusu" anlamına gelir. Ayrıca bu kelime, mecazi olarak kullanıldığında, en ciddi konuları bile umursamayan, hayatı tiye alan, kaygısız ve kalender mizaçlı kişileri de ifade edebilir. Bu kaygısızlık anlamı, kişinin olaylara karşı tepkisizliğini veya aşırı rahatlığını vurgulamak için kullanılır.

Gale kelimesinin farklı anlamlarını gösteren örnek cümleler ise şunlardır:

1. Onun gibi nazik ve efendi birinden böyle *gale* davranışlar beklemezdim doğrusu (Kaba anlamında). 2. Onun gibi *gale* insanlar hiçbir şeye aldırış etmez, hep kendi bildiklerini okurlar (Kaygısız anlamında). 3. Köyde yeni doğan *gale* (manda yavrusu) ahırın en sevimli hayvanıydı (Yöresel anlamda).