  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aynı sorun Türkiye’de de var! Arap dünyasını bekleyen büyük tehlike Mansur Yavaş'a efsane başkan Melih Gökçek'ten ağır eleştiri: 'Bila Bedel' ihale iddiası... Usulsüzlüklerin üstü örtülmek isteniyor Almanların anketinden endişe çıktı Trump NATO'ya ateş ediyor Yapay zekâ ulusal güvenliğin anahtarı İmamoğlu’nun jetinden sevgilisinden bize ne diyenlere böyle cevap verdi! Bu şatafatın hesabı elbet sorulur! CHP’liler jandarmanın üzerine yürüdü! Suat Özçağdaş hakaretler savurdu! Yolun sonunda işten bile kovdular! CHP’li İBB’den engelli işçiye zulüm Abdest alacak suları bile yok Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, haraç, uyuşturucu, kumar, fuhuş, bütün rezillikler var! CHP fuhuşla anılıyor Sadece 6 saniyede infaz etmişler! Ünlü ülkücü avukat Serdar Öktem’e uzun namlulu silahlarla saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Eğitim Gale Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı ve Kullanımı Nedir?
Eğitim

Gale Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı ve Kullanımı Nedir?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gale Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı ve Kullanımı Nedir?

Gale kelimesi, Anadolu'nun farklı yörelerinde hem manda yavrusu hem de kaba, incelikten yoksun veya kaygısız kişiler için kullanılan, birden fazla anlama sahip bir ifadedir.

Anadolu coğrafyasında özellikle yerel dilde sıklıkla karşılaşılan kelimelerden biri olan "gale", günlük konuşma dilinde genellikle bir kişiyi nitelemek için kullanılır. Bu kelime, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde ve halk arasındaki yaygın kullanımında birden fazla temel anlama sahiptir. Gale kelimesinin en bilinen sözlük anlamı, kaba saba davranışlar sergileyen, görgü ve incelikten yoksun olan kişileri tanımlamak için kullanılmasıdır.

Gale kelimesi, kaba ve görgüsüz anlamına geldiğinde, yerine kullanılabilecek eş anlamlı kelimeler arasında "nobran", "galiz", "sakil" ve "çiğ" gibi ifadeler yer alır. Bu anlamıyla "gale", bir kişinin hem sözlerinin hem de hareketlerinin rahatsız edici ve ölçüsüz olduğunu belirtir.

 

Gale Kelimesinin Mecazi ve Yöresel Anlamları

Gale kelimesinin bir diğer yaygın anlamı ise hayvancılıkla ilgilidir. Anadolu'nun bazı yörelerinde "gale" kelimesi, doğrudan "manda yavrusu" anlamına gelir. Ayrıca bu kelime, mecazi olarak kullanıldığında, en ciddi konuları bile umursamayan, hayatı tiye alan, kaygısız ve kalender mizaçlı kişileri de ifade edebilir. Bu kaygısızlık anlamı, kişinin olaylara karşı tepkisizliğini veya aşırı rahatlığını vurgulamak için kullanılır.

 

Gale kelimesinin farklı anlamlarını gösteren örnek cümleler ise şunlardır:

1. Onun gibi nazik ve efendi birinden böyle *gale* davranışlar beklemezdim doğrusu (Kaba anlamında). 2. Onun gibi *gale* insanlar hiçbir şeye aldırış etmez, hep kendi bildiklerini okurlar (Kaygısız anlamında). 3. Köyde yeni doğan *gale* (manda yavrusu) ahırın en sevimli hayvanıydı (Yöresel anlamda).

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23