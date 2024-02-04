Galaxy S24’de yeni sorun! Samsung’tan ilginç öneri

Galaxy S24 Android Auto sorunu bazı SEAT, Skoda ve Volkswagen arabalarda yaşanıyor. Samsung, sorunu kabul etti ve sorunun Galaxy S24 serisinden veya Google’ın yazılımından kaynaklanmadığını düşünüyor.

Android Auto sorunu hangi araçlarda yaşanıyor?

SEAT, Skoda ve Volkswagen’in bazı arabaları Android Auto ekranını bilgi-eğlence ünitesine yansıtmada sorunlar yaşıyor. Sorun, bu araçlarda oldukça yaygın görülüyor olacak ki Samsung, bu sorunun çözümü adına önerilerin yer aldığı özel bir destek sayfası açmak zorunda kaldı. Samsung'un açıklaması şu şekilde:

"Bazı kullanıcılar Galaxy S24'lerini Volkswagen, Skoda veya SEAT arabalarına bağlamak için Android Auto'yu kullanamadıklarını bildirdi. Bu sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki adımları deneyin.

Bu adımlardan hiçbiri sorununuzu çözmezse lütfen Volkswagen, Skoda veya SEAT müşteri merkezi veya servis merkeziyle iletişime geçin. Bu üreticiler, etkilenen araçlar için yazılım güncellemeleri üzerinde çalıştıklarını doğruladı."

Peki, çözüm önerisi var mı?

Samsung, Android Auto’nun çalışmadığını fark eden Galaxy S24 kullanıcılarına; farklı USB kabloları deneme, Android Auto’nun başlamasını engelleyen herhangi bir ayar olup olmadığını görmek için aracın bilgi-eğlence ünitesini kontrol etme, telefondaki Android Auto uygulamasını son sürüme güncelleme gibi bilindik çözüm önerisi sundu. Ayrıca bu adımların işe yaramaması halinde Volkswagen, Skoda veya SEAT müşteri merkezi veya servis merkeziyle iletişime geçmelerini söyledi.

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İlgili üreticilerin sorun yaşanan araçlar için yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığı da belirtildi.

Kaynak: Donanım Haber