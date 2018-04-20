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Galatasayar'dan Şenol Güneş mesajı

Galatasaray Kulübü, dün oynanan olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde başına yabancı madde atılması sonucu yaralanan Şenol Güneş'e "Geçmiş Olsun" mesajı yayımladı.

20 Nisan 2018 Cuma 11:36
Galatasayar'dan Şenol Güneş mesajı

Kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Sporda dürüstlük, mertlik, adalet, eşitlik ve etik değerler içinde yarışı ilke edinen Galatasaray ve yönetimimiz, son yıllarda sahalara egemen olmaya çalışan holiganizme ve şiddete karşı ciddi mücadele içindedir. Sporun hoşgörü, centilmenlik, rakibe ve kendine saygı çerçevesinde sürmesini diler, Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 11:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • Şanlı mehmetŞanlı mehmet33 dk önce
    tabi kendi taraftarı hakemin kafasını yarması sayılmıyor değil mi?...
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