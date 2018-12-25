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Galatasaraylıları heyecanlandıran Hulk'tan açıklama!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından ismi Galatasaray ile anılmaya başlayan Hulk, açıklamalarda bulundu.

25 Aralık 2018 Salı 17:55
Galatasaraylıları heyecanlandıran Hulk'tan açıklama!

Brezilyalı oyuncu Hulk, Palmeiras'a dönmeyi istediğini ancak Çin'de forma giydiği Shanghai SIPG takımından ayrılmanın zor olacağını söyledi. 2005 yılında Brezilya ekibi Esporte Clube Vitória'dan ayrıldıktan sonra Japonya, Rusya, Portekiz ve Çin kulüplerinde forma giyen Hulk, Shanghai SIPG takımında bu sezon 13 gol attı ve Çin Süper Ligi'ni kazandı.

ki yılım daha var ve Çin'de mutluyum"

32 yaşındaki futbolcu, ülkesine dönüp dönmeyeceği soruları üzerine, "Her zaman Palmeiras ve benim hakkımda spekülasyonlar yapıldı. Çünkü her zaman kendimi Palmeiras ile özdeşleştirdim. Brezilya'da tekrar oynamayı isterim ancak şu anda işler biraz karışık. Kontratımda iki yılım daha var ve Çin'de mutluyum." açıklamalarında bulundu.

Galatasaraylıları heyecanlandırmıştı

Hulk, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda oğlunun üstündeki Galatasaray forması dikkat çekmiş ve sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırmıştı.

(Goal)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 17:55
  1. Galatasaray
  2. Japonya
  3. Japon
  4. Rusya
  5. Brezilya
  6. Portekiz
  7. Galata
  8. Shanghai
  9. Palmeiras

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