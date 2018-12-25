Galatasaraylıları heyecanlandıran Hulk'tan açıklama!

Brezilyalı oyuncu Hulk, Palmeiras'a dönmeyi istediğini ancak Çin'de forma giydiği Shanghai SIPG takımından ayrılmanın zor olacağını söyledi. 2005 yılında Brezilya ekibi Esporte Clube Vitória'dan ayrıldıktan sonra Japonya, Rusya, Portekiz ve Çin kulüplerinde forma giyen Hulk, Shanghai SIPG takımında bu sezon 13 gol attı ve Çin Süper Ligi'ni kazandı.

"İki yılım daha var ve Çin'de mutluyum"

32 yaşındaki futbolcu, ülkesine dönüp dönmeyeceği soruları üzerine, "Her zaman Palmeiras ve benim hakkımda spekülasyonlar yapıldı. Çünkü her zaman kendimi Palmeiras ile özdeşleştirdim. Brezilya'da tekrar oynamayı isterim ancak şu anda işler biraz karışık. Kontratımda iki yılım daha var ve Çin'de mutluyum." açıklamalarında bulundu.

Galatasaraylıları heyecanlandırmıştı

Hulk, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda oğlunun üstündeki Galatasaray forması dikkat çekmiş ve sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırmıştı.

(Goal)