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Galatasaraylılar Kadıköy'de galibiyeti özledi

- Sarı-kırmızılılarda son 7 kulüp başkanı Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyeti göremedi- Galatasaray'da dördüncü dönemini geçiren teknik direktör Fatih Terim'den önceki 9 teknik adam, Kadıköy'de galibiyet sevinci yaşayamadı- Sarı-kırmızılı forma altında son dönemde yerli ve yabancı birçok önemli futbolcu da deplasmanda Fenerbahçe karşısında galibiyetle sahadan ayrılamadı

11 Nisan 2019 Perşembe 11:06
Galatasaraylılar Kadıköy'de galibiyeti özledi


İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da son 7 kulüp başkanı, Kadıköy'de galibiyet sevinci yaşamadı.

Galatasaray, derbi maçın yapılacağı Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli rakibi karşısında son galibiyetini 1999 yılında aldı. 22 Aralık 1999 tarihinde yapılan lig maçını 2-1 kazanan Galatasaray, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de oynadığı 3'ü Türkiye Kupası, 19'u da lig olmak üzere 22 resmi maçta galibiyete ulaşamadı. Geçen 19 yılı aşkın sürede Galatasaray Kulübünün son 7 başkanı, futbol takımlarının Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyetini göremedi.

Sarı-kırmızılı takımın Kadıköy'deki son galibiyetinde, 1999'da kulüp başkanlığını Faruk Süren yürütüyordu. Faruk Süren'in ardından kulüpte başkanlık koltuğuna oturan Mehmet Cansun (2001-2002), merhum Özhan Canaydın (2002-2008), Adnan Polat (2008-2011), Ünal Aysal (2011-2014), Duygun Yarsuvat (2014-2015), Dursun Özbek (2015-2018) ve mevcut başkan Mustafa Cengiz deplasmanda Fenerbahçe galibiyetine tanık olamadı.


- 9 teknik adam galibiyet yaşayamadı


Galatasaray'da dördüncü dönemini geçiren teknik direktör Fatih Terim'den önceki 9 teknik adam, Kadıköy'de galibiyet sevinci yaşamadı.

Kadıköy'de son galibiyetini Fatih Terim'in ilk döneminde alan sarı-kırmızılı ekip, Rumen Mircea Lucescu (3) ve Gheorghe Hagi (2), Belçikalı Erik Gerets (3), Alman Karl Heinz Feldkamp (2) ve Michael Skibbe (1), Hollandalı Frank Rijkaard (1), İtalyan Roberto Mancini (1), Hamza Hamzaoğlu (2) ve diğer bir Hollandalı Jan Olde Riekerink (1) yönetiminde deplasmandaki maçlarda Fenerbahçe'ye karşı galibiyet elde edemedi.

Kadıköy'de derbi kazanan son teknik adam olan Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın başında iki, üç ve dördüncü dönemlerinde 6 kez Fenerbahçe'ye konuk olurken, bu maçlarda galibiyet göremedi. Terim idaresindeki bu 6 maçta Galatasaray, 3 yenilgi ile 3 beraberlik yaşadı.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte Hırvat teknik adam Igor Tudor, geçen sezon deplasmanda Fenerbahçe derbisi oynamadan teknik direktörlük koltuğunu Fatih Terim'e devretti.


- Sonuçlar ve teknik adamlar


Galatasaray'ın, Kadıköy'de galibiyete hasret kaldığı son 22 resmi maçta aldığı sonuçlar ve takımın başında sahaya çıkan teknik adamlar şöyle:


TarihOrganizasyonSonuçTeknik direktör
07.02.2001 Türkiye Kupası 4 - 4Mircea Lucescu
06.05.2001 Süper Lig2 - 1Mircea Lucescu
16.02.2002 Süper Lig1 - 0Mircea Lucescu
06.11.2002 Süper Lig6 - 0Fatih Terim
29.02.2004 Süper Lig2 - 1Fatih Terim
22.05.2005 Süper Lig1 - 0Gheorghe Hagi
08.03.2006 Türkiye Kupası2 - 1Erik Gerets
22.04.2006 Süper Lig4 - 0Erik Gerets
03.12.2006 Süper Lig2 - 1Erik Gerets
08.12.2007 Süper Lig2 - 0Karl-Heinz Feldkamp
03.02.2008 Türkiye Kupası0 - 0Karl-Heinz Feldkamp
09.11.2008 Süper Lig4 - 1Michael Skibbe
25.10.2009 Süper Lig3 - 1Frank Rijkaard
24.10.2010 Süper Lig0 - 0Gheorghe Hagi
17.03.2012 Süper Lig2 - 2Fatih Terim
12.05.2012 Süper Lig0 - 0Fatih Terim
12.05.2013 Süper Lig2 - 1Fatih Terim
10.11.2013 Süper Lig2 - 0Roberto Mancini
08.03.2015 Süper Lig1 - 0Hamza Hamzaoğlu
25.10.2015 Süper Lig1 - 1Hamza Hamzaoğlu
20.11.2016 Süper Lig 2 - 0Jan Olde Riekerink
17.03.2018 Süper Lig0 - 0Fatih Terim


- Dünya yıldızları da çare olamadı


Sarı-kırmızılı forma altında yerli ve yabancı birçok önemli futbolcu da deplasmanda Fenerbahçe karşısında son dönemde galibiyet göremedi.

Galatasaray'la önemli başarılar elde eden yıldız oyuncular, taraftarın Kadıköy'deki galibiyet hasretine son veremedi.

Sarı-kırmızılı takımın deplasmanda galibiyet alamadığı 19 yılı aşkın sürede Galatasaray formasını şu önemli oyuncular terletti:

Didier Drogba, Wesley Sneijder, Franck Ribery, Lukas Podolski, Faryd Aly Camilo Mondragon, Haim Revivo, Rigobert Song, Stjepan Tomas, Milan Baros, Fernando Muslera, Shabani Nonda, Mario Jardel, Cassio Lincoln, Abdul Kader Keita, Elano Blumer, Harry Kewell, Emmanuel Eboue, Felipe Melo, Johan Elmander, Bafetimbi Gomis, Arda Turan, Ümit Karan, Abdullah Ercan, Umut Bulut, Selçuk İnan, Necati Ateş, Burak Yılmaz, Hamit Altıntop.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 11:06
  1. derbi
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  4. Galatasaray
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