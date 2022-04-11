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Spor Galatasaraylılar bu paylaşıma çok kızacak!
Spor

Galatasaraylılar bu paylaşıma çok kızacak!

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından sarı kırmızıları kızdıracak bir paylaşım yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 01:39:00 - 2022-04-11 01:40:40

 Yeniakit.com.tr 

Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

26. dakikada Miha Zajc ve 68. dakikada Serdar Dursun'un golleri ile derbiyi kazanan Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından Galatasaraylıları kızdıracak bir paylaşım yapıldı.

"Bir aslan miyav dedi" notu ile sarı kırmızılı ekibin tiye alındığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

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