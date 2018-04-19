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Galatasaraylı yıldız protestoları değerlendirdi

Süper Lig'in zirvesinde bulunan Galatasaray'da Akhisarspor karşılaşmasında taraftarların yoğun şekilde eleştirdiği Iasmin Latovlevici, açıklamalarda bulundu.

19 Nisan 2018 Perşembe 22:58
Galatasaraylı yıldız protestoları değerlendirdi

Latovlevici, maçın ardından şu sözleri kullandı;

''Neleri doğru yaptık, neleri yanlış yaptığımızı söylemek benim işim değil. Protestolar vardı ama taraftarımıza protesto için sebep verdik. Yenilmememiz gereken bir maçı yenildik. Önümüzde 5 maç var, hedef şampiyonluk. Bu maçı bir kenara bırakmamız lazım.''

NELER OLDU?

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynadığı maçta taraftar yine Latovlevici'ye tepki gösterdi.

Maça kötü başlayan Galatasaray'da, 40. dakikada Latovlevici etkili olabilecek bir hücumda kaleyi düşündü. Latovlevici'nin şutu çok kötü bir şekilde auta gitti. Galatasaray taraftarın bu şutun ardından Latovlevici'yi ıslıklarla protesto etti. Galatasaray taraftarı, daha önce Latovlevici'yi bazı maçlarda protesto etmişti.

Mücadelenin 55. dakikasında Fatih Terim ilk oyuncu değişikliğine gitti. Tolga Ciğerci kenara gelirken Bafe Gomis oyuna dahil oldu. Tolga oyundan çıkarken tribünlerin bir kısmı alkışlrken, bir kısmı da ıslıkla protesto etti.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 22:58
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