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Galatasaraylı yıldız futbolcudan 15 Temmuz itirafı

Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 5. sırada tamam Galatasaray'da yıldız futbolcu Martin Linnes, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası ayrılmayı düşündüğünü itiraf etti.

25 Aralık 2018 Salı 17:21
Galatasaraylı yıldız futbolcudan 15 Temmuz itirafı

Galatasaray'da forma giyen Martin Linnes, ülkesi Norveç'te sarı kırmızılı takımla ilgili röportaj verdi. İstanbul'a geldiği ilk günden bu yana yaşadıkları hakkında da konuşan Linnes, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ayrılmayı düşündüğünü itiraf etti.

Norveç basınından Aftenposten'e konuşan Linnes şunları söyledi:

"15 Temmuz sonrası taşınmayı düşündük"

"Galatasaray'da ilk 6 ay çok zorlu geçti. İstanbul'da terörist saldırısı oldu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra biz taşınmayı düşündük. Ancak durum sonradan düzeldi. Norveç dışında olabileceğimiz en iyi yerdeyiz."

"Kalmak istiyorum"

"Geçtiğimiz sezon belirleyici maçlara takıma katkı sağladım. Kazanma deneyimi beni daha iyi hale getirdi. Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamak da istiyorum."

"İstanbul çok fantastik"

"İstanbul'da çok iyi restoranlar var. İklimi de fantastik. Nisan-Ekim aylarında şortla gezebiliyorsun. Ayrıca havaalanı evimiz çok yakın. Norveç'e doğrudan uçuş yapabiliyoruz."

''Porto maçında yedek oturmam...''

''Porto maçında yedek oturmam şaşırtıcı oldu. Maaşımın yükselmesi ya da diğer takımlara karşı kendimi göstermem açısından bu karşılaşmalarda oynamak isterim. Sözleşmem 1 Ocak itibari ile son bulacak ancak Galatasaray'da devam etmek isterim.''

''Norveç'te fark edemiyorlar''

Galatasaray'ın Norveçli yıldızı Martin Linnes ülkesinde gerçekleştirdiği röportajı ''Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu Norveç'te fark edemiyorlar'' diyerek sonlandırdı. (Futbol Arena)

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 17:21
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