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Spor Galatasaraylı holiganlar Fenerbahçeli kadınlara saldırı
Spor

Galatasaraylı holiganlar Fenerbahçeli kadınlara saldırı

Yeniakit Publisher
2024-09-22 08:54:00 -
Galatasaraylı holiganlar Fenerbahçeli kadınlara saldırı

Galatasaray’ın Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından Bağcılar’da tatsız bir olay yaşandı. Sevincin dozunu kaçıran bazı holigan taraftarlar Fenerbahçe forması giyen kadınlara saldırdı.

İstanbul Bağcılar’da, Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-1 yendiği maçın ardından, bazı Galatasaray taraftarları sevinç gösterileri sırasında Fenerbahçe forması giyen iki kadını kovaladı.

 

Çevredeki esnaflar duruma müdahale ederek kadınlara yardım etti.

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