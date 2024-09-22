Galatasaraylı holiganlar Fenerbahçeli kadınlara saldırı
Galatasaray’ın Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından Bağcılar’da tatsız bir olay yaşandı. Sevincin dozunu kaçıran bazı holigan taraftarlar Fenerbahçe forması giyen kadınlara saldırdı.
İstanbul Bağcılar’da, Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-1 yendiği maçın ardından, bazı Galatasaray taraftarları sevinç gösterileri sırasında Fenerbahçe forması giyen iki kadını kovaladı.
Çevredeki esnaflar duruma müdahale ederek kadınlara yardım etti.