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Galatasaraylı efsaneden Beşiktaş yorumu!

Galatasaray'ın efsane oyuncusu Cevad Prekazi, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda oynanacak olan Partizan-Beşiktaş maçını değerlendirdi.

21 Ağustos 2018 Salı 15:33
Galatasaraylı efsaneden Beşiktaş yorumu!

Uzun yıllar Galatasaray forması da giyen Partizan'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eski takımı Partizan ile karşılaşacak Beşiktaş'ın favori olduğunu, ancak her zaman favorilerin kazanmadığını söyledi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 23 Ağustos Perşembe günü oynanacak ilk maç öncesinde AA muhabirine değerlendirmede bulunan Prekazi, Beşiktaş'ın Partizan'a karşı daha avantajlı olduğunu belirterek, bir Partizan taraftarı olarak iyi bir sonuç beklediğini ifade etti.

1975-1984 yıllarında Partizan forması giyen Prekazi, Beşiktaş'ın geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiğini anımsatarak, her ne kadar LASK Linz'i son dakika golüyle eleseler de kaliteli yabancı futbolculara sahip Beşiktaş'ın favori olduğunu kaydetti.

FAVORİ BEŞİKTAŞ AMA...

Zoran Mirkovic'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından Partizan'ın yavaş yavaş krizden çıkmaya başladığını belirten Prekazi, "Favori Beşiktaş olsa da futbolda her zaman favoriler kazanmıyor. Bugün her takım kazabilir." dedi.

Prekazi, ilk maçta Partizan'ın kesinlikle kalesinde gol görmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Her takım kazanabilir ve kaybedebilir. Partizan mükemmel değil, hala bir formül arayışında ama Mirkovic'in gelişiyle takıma disiplin geldiğini görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Partizan'ın Beşiktaş'a karşı sürpriz yapabileceğini kaydeden Prekazi, "Rövanş maçında her şey olabilir." diye konuştu.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 15:33
  1. Beşiktaş
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  3. Galatasaray
  4. Cevad Prekazi

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