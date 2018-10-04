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Galatasaray'ın yıldızına iki dev kulüp talip oldu! Dünkü maçta...

Galatasaray'ın başarılı futbolcularından Belhanda'ya Fransız takımlarının talip olduğu ortaya çıktı.

04 Ekim 2018 Perşembe 14:04
Galatasaray'ın yıldızına iki dev kulüp talip oldu! Dünkü maçta...

Galatasaray'ın iki yıldız ismi Younes Belhanda ve Garry Rodrigues, Avrupa takımlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. İngiliz ve İspanyol kulüplerinin teknik adamlarının Rodrigues'i, Fransız takımlarının ise Belhanda'yı çıplak gözle izlemek için Porto karşılaşmasına geldiği ifade edildi. Garry Rodrigues'i izlemek için Portekiz'de bulunan Premier Lig kulüplerinin Newcastle United ve Southampton olduğu iddia edilirken Villarreal'in de Rodrigues için gözlemci gönderdiği aktarıldı.

3.5 milyon Euro karşılığında PAOK'tan transfer edilen Rodrigues, Galatasaray formasını 66 kez giyerken 15 gol 14 asist katkısında bulundu.

Younes Belhanda'yı izlemeye gelen Fransız ekiplerinin ise Nantes ve Nice olduğu ileri sürüldü. Fransız ekiplerinin Belhanda'nın maliyetini çok yüksek buldukları ancak yine de Galatasaray ile anlaşma zemini arayacakları gelen bilgiler arasında.Belhanda, Galatasaray forması ile 42 maça çıkarken 3 gol 12 asist katkısı yaptı.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 14:04
  1. Galatasaray
  2. Younes Belhanda
  3. Nice
  4. Nantes
  5. Garry Rodrigues

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