Galatasaray'ın yıldızı İtalya'da gündem oldu

La Gazzetta dello Sport'ta Roma'nın transfer raporu yayınlanırken, Ozan Kabak da önemli bir yer tuttu.

"Roma, Ozan Kabak için açık artırmada." başlığıyla verilen raporda, "Roma, Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperini uzun süredir izliyor. Roma'nın bu transferdeki asıl problemi, Kabak'ın bir tür açık artırmaya çıkmış olması. Çünkü, Stuttgart, Dortmund, Watford ve Manchester United gibi kulüpler onu istiyor." denildi.

"Kim geliyor: Ozan Kabak"

Haberin fotoğrafında ise "Kim geliyor?" denilerek Ozan Kabak'a yer verildi.



Ozan Kabak'ın profil tanıtımında ise, "Çok hızlı bir stoper. Henüz 19 yaşına bile gelmeden Galatasaray'ın stoperi oldu. Bu sezon 16'sı 90 dakika olmak üzere 17 maçta forma giydi. Bunların 4 tanesi Şampiyonlar Ligi maçıydı. Ozan Kabak, ayrıca Türk milli takımının alt yaş seviyelerinde kendini ispat etti. Avrupa U17 şampiyonası'nda yarı final oynayan takımın üyesiydi." ifadelerine yer verildi.



