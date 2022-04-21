Emre Belözoğlu'ndan transfer bombası! Galatasaray'ın yıldızı bedavaya Başakşehir'e

Medipol Başakşehir'de başarılı işlere imza atan Emre Belözoğlu, sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren yıldız oyuncu için harekete geçti. Deneyimli futbolcu için belirlenen bütçe de belli oldu.

Aykut Kocaman'dan Medipol Başakşehir'i 3 Ekim 2021'de devralan Emre Belözoğlu, seri galibiyetlerle müthiş bir çıkış yakaladı. Üst sıralara doğru tırmanan İstanbul temsilcisi, Avrupa kupaları potasına girdi. Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de geride kalan 33 haftanın ardından 54 puanla 4. sırada yer alıyor.

Ocak ayında istikrar abidesi Edin Visca'yı Trabzonspor'a satan Başakşehir, bu dönemde kadrosuna tam 5 takviye birden yaptı. Belözoğlu'nun talebi doğrultusunda Pizzi, Trezegue ve Salih Uçan'ı kiralayan turuncu-lacivertli takım, Konyaspor'dan 800 bin euro karşılığında Serdar Gürler'i kadrosuna kattı. Başakşehir ayrıca bonservisi elinde olan Emre Çolak'ı da transfer etti.

Takvim'de yer alan habere göre; 42 yaşındaki teknik adam, son olarak Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli'ye kanca attı. Medipol Başakşehir'in teknik direktör Torrent'in son haftalarda şans vermediği tecrübeli oyuncu için harekete geçtiği ileri sürüldü.

DEVRE ARASINDA DA İSTEMİŞTİ

Galatasaray yönetimi, sezon sonu bitecek olan Feghouli'ye sezonun geri kalanı için de forma vermemeyi kararlaştırdı. İstanbul ekibi 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için devre arasında da girişimlerde bulundu. Ancak hem oyuncunun yüksek maaşı hem de Galatasaray'da o dönem göreve gelen Domenec Torrent'in Feghouli'yi takımda tutmak istemesi sebebiyle bu transfer gerçekleşmedi.