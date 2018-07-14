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Galatasaray'ın yıldız futbolcusundan çarpıcı açıklama! 'Evimizde bizi yenemezler'

Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Sofiane Feghouli flaş açıkalamalarda bulundu.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 01:47
Galatasaray'ın yıldız futbolcusundan çarpıcı açıklama! 'Evimizde bizi yenemezler'

G.SARAY’IN başarılı futbolcusu Sofiane Feghouli, verdiği röportajda hocasını övdü. Bu sezon yine şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını da belirtti. Sofiane Feghouli, hedefleri hakkında şöyle konuştu: Gençlerle çalıştığım için çok mutluyum. 10 yıl önce ben de onlar gibiydim. Verilen şansı iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Bizim hedeflerimize faydaları olacaklardır. Sahaya çıktıklarında ellerinden gelenin en iyisini vermeleri gerekiyor. 

TUDOR’UN DA KATKILARI VAR

Igor Tudor hocama da teşekkür etmem gerekiyor. Şampiyonluk yolunda bize katkı sağladı. Ancak Fatih Terim’in katkıları daha ön plana çıkartmak gerekiyor. Motivasyonumuz çok yükseldi. Herkesin emeği var. Fatih Hoca bana ne görev verirse, her yerde oynarım. Geçen sene 3 bölgede oynadım. Geçen sezon her maç kırılma maçı gibiydi. Bu sene de aynı şekilde olacak. Başarıya aç olmamız  bizi etkiledi. 22. şampiyonluğumuzu da almak istiyoruz. 

4 YILI TAMAMLAMAK İSTİYORUM

Burada çok mutluyum. 4 yıllık sözleşmemi tamamlamak istiyorum. Şampiyonlar Ligi’ne çok kez katıldım. Orada G.Saray’ı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Evimizde yenileceğimizi düşünmüyorum ama dışarısı için bunu söylemek zor olur. Gomis çok özel bir oyuncu. Negredo ile Valencia’da beraber oynadık. O da büyük ve iyi bir oyuncu. Gomis çok güzel bir sezon geçirdi. Negredo da iyi bir sezon geçirdi, ikisi de farklı oyuncular ve arkadaşlarım.

Kaynak:Akşam

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 01:47
  1. Galatasaray
  2. Sofiane Feghouli
  3. Süper Lig
  4. Fatih Terim

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