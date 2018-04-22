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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Beşiktaş derbisinde yok!

Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Serdar Aziz haftaya oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

22 Nisan 2018 Pazar 01:47
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Beşiktaş derbisinde yok!

Aytemiz Alanyaspor'u 3-2'lik skorla geçerken, Galatasaray'a derbi öncesi Serdar Aziz'den kötü haber geldi. Maçın 59'uncu dakikasında Alanyasporlu Douglas'a yaptığı müdahale ile penaltıya sebebiyet veren deneyimli stopere, bu pozisyonda maçın hakemi Ümit Öztürk tarafından sarı kart gösterildi.

Sarı kart sınırında bulunan Serdar Aziz, bu kartla birlikte gelecek hafta oynanacak Galatasaray - Beşiktaş mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in Beşiktaş'a karşı, Maicon - Jason Denayer ikilisine görev vermesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 01:47
  1. Galatasaray
  2. Serdar Aziz
  3. Beşiktaş
  4. Sarı Kart Cezalısı

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