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Spor Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi
Spor

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Galatasaray’ın transfer etmek istediği ABD'li futbolcu DeAndre Yedlin, İstanbul'a ayak bastı.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 00:04:00 -
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Galatasaray Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı ABD'li savunma oyuncusu DeAndre Yedlin, İstanbul'a geldi.

İngiltere'nin Newcastle United takımında forma giyen 27 yaşındaki sağ bek, İrlanda'dan havalanan uçakla İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaştı.

Tecrübeli futbolcuyu Galatasaray Futbol A Takımı'nın idari personeli karşıladı. Yedlin, beraberindekilerle kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı.

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