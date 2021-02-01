Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi
Galatasaray’ın transfer etmek istediği ABD'li futbolcu DeAndre Yedlin, İstanbul'a ayak bastı.
Galatasaray Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı ABD'li savunma oyuncusu DeAndre Yedlin, İstanbul'a geldi.
İngiltere'nin Newcastle United takımında forma giyen 27 yaşındaki sağ bek, İrlanda'dan havalanan uçakla İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaştı.
Tecrübeli futbolcuyu Galatasaray Futbol A Takımı'nın idari personeli karşıladı. Yedlin, beraberindekilerle kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı.