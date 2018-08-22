Galatasaray’ın yeni maestrosu

Galatasaray ile resmî sözleşme imzaladıktan sonra ayağının tozuyla Göztepe maçına çıkan Emre Akbaba, teknik heyetten tam not aldı. Son 30 dakikada sahne alan 25 yaşındaki futbolcu, takımın hücum aksiyonlarını olumlu şekilde etkiledi. Süper Lig’in ilk maçında takımın 10 numarası Belhanda’yı oynatmayan Fatih Terim, Göztepe karşısında oyun görüşü, çevre hâkimiyeti sebebiyle mecburen görev verdi ama Faslı futbolcunun durgunluğu, ikili mücadelelerdeki gamsızlığı Galatasaray teknik heyetinin sabır taşını çatlattı. Girdiği 13 ikili mücadelenin 10’unu kaybeden Belhanda, hücumda da yaptığı 7 ortanın 5’i isabet bulmadı.

Şut ve gol

Göztepe maçının ardından kanatlardaki idealinin Rodrigues-Onyekuru olduğunun altını çizen Fatih Terim, takımın beyni olarak görülen 10 numara pozisyonunda bu defa Emre’yi tercih edecek. Gelecek hafta Alanya’yı Aslantepe’de ağırlayacak sarı-kırmızılılarda, Emre eski takımına karşı 11’de mücadele etmesi kararlaştırıldı. Öte yandan Fatih Terim, takımın şut rakamlarından da hiç memnun değil. Göztepe maçında 11 şut çıkarabilen sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adam bugünden itibaren şut konusu üzerinde yeni bir çalışma başlatacak ve Emre’nin bu özelliğinden de yararlanmaya çalışacak.

Gomis’e bayram müjdesi

Galatasaray’da daha sezon başlamadan patlak veren krizde geçen sezonun gol kralı Bafétimbi Gomis ayrılığın eşiğine gelmişti. Özellikle Akhisar ile oynanan Süper Kupa maçındaki isteksiz tavırları ve penaltı kaçırması ipleri iyice germişti. Geçen hafta kulübede oturan Fransız futbolcu, Göztepe karşısında ise ikinci yarıda süre aldı. Oyunda girdikten sonra her şeyiyle mücadele eden Gomis’in önümüzdeki hafta da 11’de yer alması bekleniyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar Gomis’i geçen sezonun hatırına ve son maçta gösterdiği mücadeleden dolayı affetti ama bu yaşananlar da bir kenara yazıldı.

GOMİS NASIL DÖNDÜ?

∂ Sosyal medyayı çok iyi kullandı ve Galatasaray taraftarıyla iletişimini hiç koparmadı.

∂ Sürekli özel antrenman videoları paylaşarak “Ben çok çalışıyorum” mesajını verdi.

∂ Yeni sezonun Türk Telekom Stadındaki ilk maçında da tribünlerle çok sıcak bir iletişim kurdu.

∂ Oyuna ikinci yarıda girdiği Göztepe karşılaşmasında fedakâr bir şekilde mücadele etti ve krizden çıktı.

Sola son aday Umut Meraş

Lionel Carole’ün ayrılığı sonrası kadrosunda yedek sol beki bulunmayan Galatasaray, bu bölge için Boluspor’da forma giyen Umut Meraş’ı gündemine aldı. Fatih Terim ve scout ekibinin bir süredir takip ettiği Umut Meraş için Galatasaray yönetimi, Boluspor’a 1 milyon lira teklif etti.



Feghouli Aslan’a yapıştı

Galatasaray’da gözden düşen isimlerden Sofiane Feghouli için Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımı 5,5 milyon avroyu gözden çıkarmış sarı-kırmızılılarla anlaşmaya varılmıştı. Ancak Feghouli, Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istediği gerekçe göstererek Arabistan’a gitmek istemediğini duyurdu.



Biraz dikkat Mariano!

Fatih Terim, kenar bekleri Mariano ve Nagatomo’dan çok memnun fakat hücuma çıkarken yapılan top kayıpları konusunda da çok hassas. Özellikle Mariona’ya bu konuda ikaz geldi. Göztepe maçında 11 hatalı pasla oynayan Brezilyalı’dan önümüzdeki haftalar için daha dikkatli olması istendi.