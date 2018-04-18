Galatasaray'ın yediği golde ofsayt tartışması!

Maçın henüz başında, 4. dakikada savunmadan Miguel Lopes'in sağ kanattan Muğdat'a attığı pasın devamında Muğdat ceza alanındaki Seleznov'u görmüş, Seleznov da topu ağlara göndermişti.

Lopes'in pasında Muğdat'ın ofsayt durumunda olduğunun itirazı Fatih Terim, ve Galatasaraylı futbolcular tarafından hakem Barış Şimşek'e yapılsa da karar değişmedi.